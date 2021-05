Coronavirus nel mondo oggi 20 maggio, scendono i casi in Europa

Sono in decrescita i casi positivi in Europa con l’avanzare della campagna di vaccinazione, con il Regno Unito che fa segnare il maggior numero di morti da inizio pandemia con 127 mila deceduti, mentre in Italia sono 124 mila come da ultimo bollettino.

Negli Stati Uniti sono quasi 34 milioni i casi positivi, con oltre 600 mila morti da inizio pandemia.