Israele, si cerca il cessate il fuoco con Hamas

Continua il conflitto in Israele ed a Gaza, con altri 80 razzi che sono stati lanciati verso il territorio israeliano nella notte. Ne ha dato comunicazione l’esercito israelinao (Idf), aggiungendo come i razzi siano poi caduti in territorio palestinese.

Uno dei razzi intercettati dal sistema di difesa Iron Dome era diretto verso la città di Kiryat Malachi. L’esercito israeliano ha continuato a colpire degli obiettivi di Hamas a Gaza. Colpita anche la rete di tunnel di Gaza, la quale viene utilizzata da Hamas.