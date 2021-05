Trivelle, il ministro Cingolani si difende: “Non le ho autorizzate io”

Da alcuni giorni è iniziata la polemica per le sette estrazioni di gas autorizzate dall’Emilia-Romagna alla Sicilia, con il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, che si è difeso nelle ultime ore.

“C’erano già le autorizzazioni per le trivelle, io ne ho solamente preso atto. Non ci sono nuove autorizzazione, non posso fare un’operazione scorretta”, ha dichiarato Cingolani, sottolineando come non sia stato lui ad autorizzarle.

Il Movimento 5 Stelle aveva rivendicato il ministero della Transizione ecologica, con il ministro Cingolani che non si è mai schierato con un particolare partito. Sulle trivelle c’era stata una forte campagna del M5S per il referendum di alcuni anni fa.