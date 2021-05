Coronavirus, da domani tutta Italia in zona gialla

Dalla giornata di domani 24 maggio tutta Italia sarà in zona gialla, dopo l’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha portato nella fascia a rischio basso tutte le Regioni. Un segnale di ripartenza che è stato rilanciato anche dal premier Draghi durante la sua ultima conferenza stampa, con molte attività economiche che potranno riaprire.

Per sette Regioni si parla di possibili zone bianche dalla metà del mese di giugno, mentre Friuli, Sardegna e Molise avrebbero già valori da zona bianca. Per passare in zona bianca sarà necessario scendere sotto i 50 casi per 100 mila abitanti all’interno della Regione.

La scorsa settimana sono stati riaperti i centri commerciali, mentre da domani riapriranno anche le palestre.