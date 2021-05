Coronavirus nel mondo oggi 23 maggio, scendono i casi in Europa

Sono in decrescita i casi positivi in Europa con l’avanzare della campagna vaccinale. La Spagna ha segnalato un calo del numero delle vittime, scese sotto le 100 unità, come il Regno Unito, che da alcune settimane rimane sui 127 mila deceduti da inizio pandemia.

In Italia sono state superate le 125 mila vittime come da ultimo bollettino, mentre in Francia sono 108 mila.