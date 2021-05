Pagamento Pensioni Giugno 2021, anticipate a partire dal 26 maggio: ecco il calendario

Il pagamento delle pensioni per il mese di giugno 2021 verrà anticipato come avvenuto nei mesi scorsi per le restrizioni anti Covid. L’ufficialità è arrivata nelle ultime ore con la comunicazione da parte dell’Inps e della Protezione Civile per il pagamento delle pensioni di giugno 2021, con le nuove modalità anti coronavirus che stanno diventando la regola da un anno a questa parte. La decisione è arrivata dalla Protezione Civile per evitare assembramenti in posta per tutta l’estate, con la conferma dell’anticipo dei pagamenti anche nei mesi di luglio ed agosto.

Pagamento Pensioni Giugno 2021: ecco il calendario

L’ufficialità è arrivata dalla Protezione Civile con una comunicazione in Gazzetta Ufficiale, nella quale si spiegano le ragioni per l’anticipo dei pagamenti pensionistici. Alla base della decisione c’è l’emergenza coronavirus e la volontà di evitare rischi legati agli assembramenti.

I pagamenti delle pensioni del mese di giugno 2021 inizierà dal 26 maggio al 1° giugno 2021; per il mese di luglio 2021 è anticipato dal 25 giugno al 1° luglio 2021; per il mese di agosto 2021 è anticipato dal 27 luglio al 31 luglio 2021.

Pagamento Pensioni Giugno 2021

Di seguito il calendario con i cognomi per il mese di giugno 2021, che sarà diviso in sei giorni diversi. Chi deve ritirare la pensione in contanti potrà recarsi allo sportello in posta a seconda del suo cognome nei seguenti giorni:

26 maggio : cognomi dalla A alla B

: cognomi dalla A alla B 27 maggio : cognomi dalla C alla D

: cognomi dalla C alla D 28 maggio : cognomi dalla E alla K

: cognomi dalla E alla K 29 maggio : cognomi dalla L alla O

: cognomi dalla L alla O 31 maggio : cognomi dalla P alla R

: cognomi dalla P alla R 1 giugno: cognomi dalla S alla Z

Chi è titolare di un conto BancoPosta o di una PostePay Evolution potrà prelevare la sua pensione direttamente dagli sportelli automatici POSTAMAT dal 26 maggio 2021.

Per chi ha un conto corrente bancario, invece, la pensione di giugno arriverà come di consueto il primo giorno bancabile del mese, cioè il 1° giugno 2021.