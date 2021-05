Sono 9 le vittime a causa della caduta della funivia Stresa-Mottarone, avvenuta in provincia di Verbania, con una problematica ad una cabina in uno dei punti più alti del percorso.

Tra le persone ferite anche due bambini, che erano all’interno della cabina, la quale ospitava undici passeggeri. I due bambini sono stati trasportati in eliambulanza in ospedale in codice rosso. Secondo quanto è stato riportato l’incidente è stato causato dal cedimento di una fune.