Coronavirus nel mondo oggi 24 maggio, scendono i casi in Spagna

Sono in decrescita i casi positivi in tutta Europa, con la Spagna che ha toccato i numeri minimi per quanto riguarda i decessi, mentre l’Italia è scesa sotto i 100 morti nel weekend come da ultimo bollettino.

Negli Stati Uniti sono stati superati i 600 mila morti, con quasi 34 milioni di persone contagiate dall’inizio della pandemia.