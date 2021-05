Le cuffie Pulse 3D per PS5 della Sony sono tornate disponibili su Amazon

Le cuffie Sony Pulse 3D Wireless per PlayStation 5 sono tornate oggi in vendita su Amazon, a sorpresa di molti utenti, vista la scarsa disponibilità delle stesse negli ultimi mesi. Erano diventate introvabili in qualsiasi store online, con il prezzo di listino fissato da Sony a 99,99 euro, che si mantiene anche su Amazon.

La spedizione attualmente è garantita da Amazon in modalità immediata, dunque si evitano anche i problemi spesso legati ai venditori terzi sulla nota piattaforma e-commerce.

Le scorte erano già finite nei mesi scorsi, dopo un altro ritorno in vendita, con una modalità simile a quella già vista con la PS5.

Le cuffie Sony Pulse 3D Wireless hanno una ricarica USB Type-C ed un doppio microfono di eliminazione del rumore, oltre alla completa compatibilità con la PlayStation 5. L’eliminazione dei rumori esterni lo rende ideale per chi lo utilizza in sessioni di gioco in multiplayer in party audio con altri utenti. Il design è stato già promosso dai critici e vede una continuità cromatica con la PS5.