Minsk, aereo dirottato su ordine di Lukashenko. Ue pronta a mettere sanzioni

La vicenda dell’aereo dirottato nell’aeroporto di Minsk della giornata di ieri, quando un giornalista di 26 anni, Roman Protasevich, è stato arrestato, non sembra placarsi. L’Unione Europea ha convocato i 27 Stati membri per prendere una decisione su possibili sanzioni alla Bielorussia per l’accaduto.

L’ordine di far atterrare l’aereo Ryanair, partito da Atene ed in viaggio verso Vilnius, è partito direttamente dal presidente Lukashenko. L’aereo era stato affiancato da un caccia Mig-29, costretto ad atterrare a Minsk.

Il giornalista ha una testata che trasmette su Telegram ed è critica nei confronti del presidente Lukashenko ed il suo governo.

L’aereo è poi ripartito verso Vilnius, con un ritardo complessivo di sei ore.