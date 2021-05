Coronavirus Lombardia, tutti i dati di oggi 25 maggio

I dati di oggi 25 maggio in Lombardia sul coronavirus sono stati forniti dalla Regione. Dalla giornata di ieri la Lombardia è in zona gialla, dopo i nuovi dati settimanali che sono stati pubblicati sulla diffusione del contagio da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Nei giorni scorsi c’è stato un calo dei tamponi effettuati, come spesso accade durante il weekend.

I dati di oggi 25 maggio sono in aggiornamento alle ore 18.

Oggi sono 505 i casi positivi in Lombardia, a fronte di 32 mila tamponi effettuati. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 2. Qui il bollettino nazionale di oggi 25 maggio.