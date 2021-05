Coronavirus Lombardia, tutti i dati di oggi 26 maggio

I dati di oggi 26 maggio sul coronavirus in Lombardia sono stati forniti dalla Regione. Nei giorni scorsi c’è stata una decrescita dei casi positivi in Lombardia, a fronte di un calo di tamponi effettuati come spesso accade durante il weekend. Questa settimana la Lombardia è rimasta in zona gialla, dopo i dati settimanali pubblicati la scorsa settimana.

I dati di oggi sono in aggiornamento alle ore 18.

Oggi sono 666 i casi positivi in Lombardia, a fronte di 42 mila tamponi effettuati. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 10. Qui il bollettino nazionale di oggi 26 maggio.