Prevista per questa sera la SuperLuna

Stasera 26 maggio è prevista la Superluna, uno spettacolo disponibile solamente quando la Terra e la Luna sono al perigeo, cioè il punto più vicino dell’orbita lunare rispetto al nostro pianeta. Secondo quanto è stato riferito dagli esperti chi abita vicino al mare avrà delle maree più alte.

Inoltre ci sarà un’eclissi totale per gli abitanti dell’Australia, dell’Asia sudorientale e delle Americhe occidentali, la prima da due anni. Il coloro della Luna sarà sul rosso, per questo è stato dato il soprannome di “Luna di sangue”. La Luna sarà per il 14% più grande e per il 30% più luminosa.