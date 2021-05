Coronavirus Lombardia, tutti i dati di oggi 27 maggio

I dati di oggi 27 maggio della Lombardia sul coronavirus sono stati forniti dalla Regione. Questa settimana la Lombardia è rimasta in zona gialla, mentre domani dovrebbero essere pubblicati i nuovi dati settimanali sull’indice Rt. La Lombardia potrebbe passare in zona bianca nelle prossime settimane, come è stato anticipato nelle ultime ore, se non dovessero aumentare i contagi rispetto all’ultimo trend.

I dati di oggi sono in aggiornamento alle ore 18.

I casi positivi sono 739 in Lombardia, a fronte di 44 mila tamponi effettuati. Non ci sono nuovi ingressi in terapia intensiva. Qui il bollettino nazionale di oggi 27 maggio.