Coronavirus nel mondo oggi 27 maggio, scendono i casi in Regno Unito

Sono in decrescita i casi positivi in Regno Unito, da alcune settimane ai minimi del contagio, con l’avanzare della campagna vaccinale. Negli Stati Uniti sono 34 milioni le persone contagiate da coronavirus, con 606 mila morti.

In Italia sono state superate le 125 mila vittime come da ultimo bollettino, mentre in Regno Unito restano intorno le 127 mila.