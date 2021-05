Mosca blocca i voli che evitano la Bielorussia

La Russia ha bloccato i voli in arrivo a Mosca per le compagnie aeree che evitano la zona aerea della Bielorussia. Un volo della Austian Airlines partito da Vienna e con destinazione Mosca ha ricevuto il divieto di entrata nello spazio aereo russo. Un altro caso è accaduto ad Air France, per un volo partito da Parigi e diretto a Mosca.

I collegamenti tra la Francia e la Russia al momento sarebbero non regolari, anche a causa delle restrizioni Covid. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo: “L’amministrazione non è coinvolta nel controllo del traffico aereo”.