PlayStation Plus, annunciati i giochi mensili gratis di Giugno 2021

Sono stati annunciati i giochi gratis per il mese di giugno 2021 per gli abbonati del PlayStation Plus. Il prossimo mese saranno due i giochi per PlayStation 4 messi a disposizione gratuitamente per tutti gli abbonati del servizio online di PlayStation Plus.

Star Wars Squadrons (PS4 – PS5)

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown (PS4 – PS5)

Operation Tango (PlayStation 5)

Il titolo più famoso è Star Wars Squadrons, che consente dei duelli a bordo di astronavi nel mondo della saga di Star Wars.

Virtua Fighter 5 fa riferimento al popolare picchiaduro dello scorso decennio, realizzato dal Team Yakuza.

I giochi saranno disponibili gratuitamente sul PlayStation Store a partire dal primo martedì del mese di giugno.