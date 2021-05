WhatsApp, come velocizzare i messaggi audio in arrivo

Nelle ultime ore è emersa la nuova funzionalità per gli utenti di WhatsApp per velocizzare i messaggi audio in arrivo, con la soddisfazione della maggior parte degli utilizzatori dell’applicazione di messaggistica. In questo modo si riesce a ridurre il tempo di ascolto, specialmente per chi riceve molti messaggi vocali di lunga durata.

Con l’aggiornamento 2.21.9.15 di WhatsApp viene introdotta questa nuova funzionalità, per aumentare la velocità di riproduzione dei messaggi vocali del 50% (1x) oppure del 100% (2x).

Il rilascio è stato per ora effettuato solo sui dispositivi iOS, mentre per gli utenti Android bisognerà attendere il nuovo aggiornamento, per il quale ancora non c’è una data.

Come velocizzare i messaggi audio su WhatsApp

Al momento è possibile farlo solo su iPhone e iPad, per il futuro la funzione sarà estesa anche ai dispositivi Android. Per velocizzare il messaggio vocale in arrivo basta premere il pulsante di fianco al pannello di riproduzione audio, dove è indicata la velocità.

Ci potranno essere varie modalità di velocità di ascolto del messaggio vocale, fino ad un massimo del 2x, il quale dimezzerà i tempi di ascolto.