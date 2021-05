I dati di oggi 28 maggio in Lombardia sul coronavirus sono stati forniti dalla Regione. Nella giornata di oggi sono arrivati i nuovi dati sull’indice Rt, che vedono un altro calo dei contagi in Lombardia, che potrebbe passare in zona bianca nelle prossime settimane. Negli ultimi giorni sono aumentati i tamponi effettuati, rispetto al weekend quando c’era stato un calo dei test e relativi contagi rilevati.

I dati di oggi sono in aggiornamento alle ore 18.