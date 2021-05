Coronavirus nel mondo oggi 30 maggio, scendono i casi in Europa

Sono in decrescita i casi in Europa nella giornata di oggi 30 maggio, con l’avanzare della campagna vaccinale. Negli Stati Uniti sono 34 milioni i casi positivi, con 609 mila morti dall’inizio della pandemia.

In Regno Unito sono 127 mila le persone decedute, mentre in Italia sono stati superati i 126 mila morti come da ultimo bollettino.