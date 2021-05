Salvini: “Gruppo unico del centrodestra in Europa”. No di Forza Italia

Salvini ha lanciato la proposta di unire i tre gruppi di centrodestra al Parlamento Europeo: ID, ECR e PPE. Dal Portogallo, dove si trovava per la manifestazione di Identità e Democrazia, durante il suo intervento il leader della Lega ha lanciato la proposta di unire tutto il centrodestra europeo.

Nel gruppo ID ci sono anche Marine Le Pen e Afd, considerati gruppi di estrema destra in Francia e Germania.

Per questo motivo è arrivato lo stop di Tajani, vicepresidente del PPE: “In Italia il centrodestra è unito ma non può esserlo in tutta Europa. Per il PPE è impossibile fare un accordo con ID”, ha dichiarato.