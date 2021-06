Green Pass, da oggi emessi certificati UE digitali

Dalla giornata di oggi sono in emissione i certificati Covid UE, chiamato anche Green Pass, per potersi muovi all’interno dell’Unione Europea. Per partire non ci sarà bisogno di alcun test o di effettuare la quarantena.

Per chi è guarito dal Covid basterà un test molecolare negativo, con i minori che saranno esentati dalla quarantena all’interno dei confini europei. Inoltre sotto i 6 anni non servirà alcun test di viaggio.

Ci sarà una piattaforma digitale Gateway messa a disposizione dalla Commissione europea che si occupera della gestione dei certificati UE.