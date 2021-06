Xbox Series S torna disponibile su Amazon in offerta sotto i 300 euro

La nuova console Xbox Series S è stata messa oggi in offerta su Amazon sotto i 300 euro, dopo alcuni mesi nei quali non si trovava in nessuno store online in Italia.

Da tempo le vendite delle nuove console vanno a rilento, a causa dei ritardi nella produzione di Sony e Microsoft, con la PS5 che da alcuni mesi non è tornata in vendita su Amazon.

In vendita rimane la Xbox Series S, la versione più economica con l’assenza del disco ottico. Come la PS5 Digital ha un prezzo più basso della Xbox Series X, di listino a 499 euro, ma attualmente non disponibile sul mercato.