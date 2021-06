Amazon Prime Day 2021, ecco le date per l’inizio delle offerte a giugno

Nelle ultime sono arrivate le conferme da parte di Amazon per l’inizio del Prime Day 2021, il secondo evento più atteso sulla piattaforma di e-commerce dopo il Black Friday. Lo scorso anno il Prime Day fu posticipato a causa del coronavirus, con molti utenti che non avevano sfruttato il periodo di offerte su Amazon.

Quest’anno il Prime Day 2021 si terrà il 21-22 giugno, come è già annunciato sul sito ufficiale con la pagina dedicata online e disponibile a tutti gli utenti a questo indirizzo.

A chi è rivolto

Per poter acquistare i prodotti in offerta su Amazon è necessario un account Prime attivo, il servizio premium della piattaforma per le spedizioni rapide.

Al momento il servizio Amazon Prime è in promozione con i primi 30 giorni gratuiti per i nuovi iscritti. Chi volesse dunque approfittare delle offerte del Prime Day 2021 può creare un nuovo account di 30 giorni in maniera gratuita ed allo scadere del periodo non rinnovare l’abbonamento.

All’interno di Amazon Prime è compreso anche il servizio Video, con il catalogo streaming di Film e Serie TV, con un numero aumentato nel tempo di titoli popolari e di esclusive.

Inoltre agli abbonati, con costo annuale di 36 euro, è riservato anche Prime Music, un servizio streaming simile a Spotify, per l’ascolto della musica online senza pubblicità.

Quali sono le offerte del Prime Day 2021?

Come ogni anno verranno messi in offerta tutte le tipologie di prodotti: elettrodomestici, smartphone, smart tv, smartwatch, laptop e accessori.

Inoltre dal 7 giugno al 20 giugno è attiva la promozione “10×10“, che offre uno sconto di 10 euro da utilizzare durante il Prime Day per tutti gli utenti che acquisteranno prodotti “Made in Italy” a questo indirizzo. Dopo l’acquisto verrà fornito un buono da parte di Amazon da poter utilizzare durante il Prime Day 2021.