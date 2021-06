Coronavirus nel mondo oggi 2 giugno, salgono i casi in Francia

Sono in crescita i casi positivi in Francia, con i morti in diminuzione dopo l’avanzare della campagna vaccinale, con quasi 110 mila deceduti dall’inizio della pandemia. In Italia sono 126 mila i morti come da ultimo bollettino, mentre il Regno Unito rimane il Paese con più deceduti.

Gli Stati Uniti hanno 610 mila morti da inizio pandemia, con oltre 34 milioni di persone contagiate.