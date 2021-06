Garante: “Rousseau dia i dati degli iscritti al M5S”

La disputa tra l’Associazione Rousseau ed il Movimento 5 Stelle è ancora in atto, con la decisione del Garante della Privacy di chiedere la trasmissione dei dati degli iscritti al M5S. Conte ed il Movimento 5 Stelle si erano rivolti al Garante della Privacy per ottenere i dati degli iscritti all’Associazione Rousseau, dopo la separazione delle ultime settimane.

Davide Casaleggio, a capo dell’Associazione Rousseau, ha spiegato in un post sul Blog delle Stelle come i dati non verranno forniti finché non verrà indicata la persona alla quale inviarli. Il Movimento 5 Stelle al momento non ha un rappresentante legale incaricato e secondo Casaleggio questo blocca la trasmissione dei dati.