Ue, chiesto ad Italia e Portogallo di limitare la spesa corrente. Puntare su investimenti

La Commissione europea ha chiesto all’Italia ed al Portogallo, nelle raccomandazioni in tema economico, di limitare la spesa corrente e l’aumento della stessa. “Occorre continuare a sostenere gli investimenti aggiuntivi necessari alla ripresa, utilizzando il Recovery Fund”, ha scritto la Commissione europea nel “Pacchetto” di primavera del semestre.

“I Paesi con alto debito dovrebbero limitare la crescita della spesa corrente. Un conto è se la spesa pubblica è usata per la spesa corrente, un altro se per investimenti in ricerca, istruzione e infrastrutture”, questa la posizione della Commissione.

Annunciato anche il ritorno al Patto di Stabilità a partire dal 2023, dopo la sospensione a causa del coronavirus.