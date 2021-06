Fmi, attesa ripresa economica robusta per l’Italia nel 2021

Il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato i nuovi rapporti sulle stime dell’andamento economico dei prossimi anni, con l’Italia che vede aumentare la sua crescita stimata per il 2021.

Per quest’anno è attesa una crescita del 4,3%, mentre per il 2022 è atteso un +4%. Nelle precedenti stime il Fmi aveva previsto un 4,2% di crescita per il 2021, con un miglioramento, dunque, di un decimale per quest’anno e di quattro per il 2022.

“L’outlook economico dell’Italia dipende dalla pandemia e dall’efficacia delle politica economiche e sanitarie”, questa la posizione del Fmi per quanto riguarda l’economia italiana.

Il debito pubblico è previsto in rialzo al 159,9%, mentre il deficit salirà all’11,8%.