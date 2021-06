Morti sul lavoro, operaio travolto su Autostrada A2 in Calabria

Un operaio è morto questa mattina dopo essere stato investito sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, all’altezza di Francavilla Angitola, nel Vibonese. L’uomo era addetto alla manutenzione ed è stato investito da un veicolo in transito.

Sul luogo dell’incidente è arrivato l’elisoccorso per il trasporto in ospedale, ma l’operaio è morto per le ferite riportate. Secondo quanto è stato riferito in quel tratto sono in corso dei lavori da tempo e c’è un restringimento della carreggiata.

Ora è presente una lunga fila di veicoli e sul posto sono arrivate anche le squadre dell’Anas per la gestione del traffico e per consentire il ripristino della viabilità.