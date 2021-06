PlayStation Plus in super sconto su Amazon. Offerta a tempo a 44,99 euro

Dalla giornata di oggi è stato messo in offerta su Amazon l’abbonamento da 12 mesi per il PlayStation Plus ed il PlayStation Now. Sono entrambi i servizi streaming online più utilizzati dai videogiocatori, con il secondo in ascesa negli ultimi mesi.

L’abbonamento al PlayStation Plus è il più popolare tra gli utenti perché obbligatorio per poter giocare in multiplayer sulla PS4 e PS5, mentre il PlayStation Now è il servizio di gioco in streaming, con un catalogo di titoli a disposizione per chi si abbona.

Come ogni anno durante i Days of Play sono arrivate le offerte anche per gli abbonamenti, scontati del 25%. Nei giorni scorsi sono stati annunciati i giochi mensili gratuiti per il mese di giugno 2021 da parte di Sony: con l’abbonamento sono previsti due titoli inclusi ogni mese da poter scaricare.

Inoltre le offerte sono cumulabili tra loro: se un utente vuole acquistare 24 mesi riceverà due codici sconto per i due acquisti, entrambi utilizzabili sul PlayStation Store.

Come inserire i codici sul PS Store

Una volta effettuato l’acquisto verrà fornito un codice da parte di Amazon in maniera immediata, che andrà inserito nella sezione “Riscatta codici” del PlayStation Store, anche direttamente dalla console.

Dopo aver inserito il codice la scadenza dell’abbonamento aumenterà di 12 mesi rispetto a quella precedentemente prevista.