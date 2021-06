Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 4 giugno: oltre 2 mila casi positivi. Aumentano i tamponi

I dati di oggi 4 giugno in Italia sul coronavirus sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’è stato un aumento del numero di casi positivi, a fronte di un aumento del numero di tamponi rispetto al weekend. Oggi sono stati forniti i dati settimanali dall’Istituto Superiore di Sanità sull’indice Rt, con un calo a 0.68 e con tre Regioni che passeranno in zona bianca dalla prossima settimana.

Bollettino Protezione Civile 4 giugno

I dati sul Covid-19: