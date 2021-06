Coronavirus, indice Rt in calo a 0.68. Altre quattro Regioni in zona bianca

Nella giornata di oggi era attesa la pubblicazione dell’indice Rt, con la conferma di una discesa del contagio rispetto alla scorsa settimana. L’indice Rt elaborato nel monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità mostra un calo a 0.68 dallo 0.72 della scorsa settimana.

Sono quattro le Regioni che passeranno in zona bianca dalla prossima settimana, andando ad aggiungersi a quelle già passate nella fascia più bassa la scorsa settimana. Si tratta di Abruzzo, Veneto, Liguria e Umbria, che si vanno ad aggiungere a Sardegna, Molise e Friuli-Venezia Giulia.

Queste le informazioni preliminari che sono trapelate dal ministero, con l’ordinanza per il passaggio in zona bianca che dovrebbe arrivare per la giornata di domenica.