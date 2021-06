Coronavirus nel mondo oggi 4 giugno, calano i casi in Europa

Sono in decrescita in casi positivi in Europa, con l’avanzare della campagna vaccinale. In Francia sono oltre 5 milioni e mezzo i contagiati, con 110 mila morti.

Negli Stati Uniti sono oltre 34 milioni i casi positivi rilevati da inizio pandemia, con 611 mila morti. In Italia sono stati quasi raggiunti i 127 mila morti del Regno Unito, il maggior numero in Europa, come da ultimo bollettino.