Usa, Fauci ha chiesto alla Cina i dati sul laboratorio di Wuhan

La vicenda legata alla nascita del coronavirus e delle sue cause è ancora non nota, negli Stati Uniti è stata messa a punto una task-force per poter indagare sull’accaduto. L’epidemiologo Anthony Fauci, una delle personalità di spicco dell’amministrazione della Casa Bianca in tema Covid, ha chiesto alla Cina di pubblicare le cartelle cliniche di alcuni suoi impiegati del laboratorio di virologia di Wuhan.

“Vorrei vedere le cartelle cliniche delle tre persone che si sono ammalate nel 2019”, queste le parole di Fauci, facendo riferimento ad un rapporto dell’intelligence americana nel quale si sottolineava come tre virologi di Wuhan si fossero ammalati alla fine del 2019.

Inoltre ci sarebbero anche sei minatori, tra le persone delle quali è stata chiesta la cartella clinica, i quali si sono ammalati in una caverna di pipistrelli nel 2012.