Recovery, il portale di reclutamento della Pa online entro la fine dell’estate

Nella giornata di ieri è stato approvato il decreto Reclutamento della Pubblica Amministrazione, nel quale è presente una rivoluzione per quanto riguarda la ricerca dei candidati, con un nuovo portale “stile Linkedin” messo a disposizione dei cittadini.

All’interno del Portale, al quale si potrà accedere tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica, si potrà caricare il proprio curriculum e monitorare le posizioni aperte per la Pubblica Amministrazione, come avviene sui siti di annunci di lavoro.

Il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, ha espresso soddisfazione per l’accordo raggiunto, con i primi assunti per il logo della campagna che saranno selezionati tra grafici e professionisti under 30 entro la fine di luglio.

“Il Portale sarà l’unica porta di accesso alla Pubblica Amministrazione”, ha dichiarato Brunetta, sottolineando come verrà realizzato in tempi brevi.