Vaccini, sono 600 mila le somministrazioni in un giorno

Sono arrivate a 600 mila le somministrazioni in un solo giorno in Italia, come è stato comunicato dal governo questa mattina. I dati fanno riferimento alla giornata di ieri, con il record di 598.510 di vaccini anti Covid somministrati.

In generale sono oltre 12 milioni le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con prima e seconda dose, mentre sono 37 milioni i vaccini anti Covi somministrati in totale.

L’Italia ha a disposizione un numero totale di 42 milioni di dosi, delle quali l’88% è stato già somministrato.