Coronavirus, da domani il coprifuoco passa a mezzanotte. Sette Regioni in zona bianca

Dalla giornata di domani il coprifuoco slitterà alla mezzanotte, come era stato previsto dall’ultimo decreto Covid. Poi dal prossimo 21 giugno il coprifuoco verrà eliminato. In zona bianca il coprifuoco già è stato tolto dalle ultime norme prese dal governo.

Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto passeranno in zona bianca dalla giornata di lunedì 7 giugno, come è previsto dall’ultima ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza. Complessivamente sono sette le Regioni in zona bianca dalla prossima settimana, con nessuna in zona rossa o arancione.