Conte: “Disorientati da alcune scelte di Draghi”

L’ex premier Giuseppe Conte, candidato alla guida del Movimento 5 Stelle, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Governo Draghi, dopo aver ricevuto i dati degli iscritti dall’associazione Rousseau.

“Il nuovo volto del M5S sarà più ampio ed internazionale. Sono al lavoro con Bonafede per accelerare i processi”, ha dichiarato Conte, aggiungendo che non correrà per il seggio di Roma alla Camera.

“Sosterremo il governo in modo leale e costruttivo, senza rinunciare ai nostri valori ed alle nostre battaglie”, ha detto Conte.