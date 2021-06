Elezioni in Peru, avanti la conservatrice di destra Fujimori

Ieri si sono tenute le elezioni presidenziali in Perù, con i risultati parziali che stanno arrivando in queste ore e che danno in vantaggio la candidata della destra conservatrice Keiko Fujimori con il 52,9%. L’altro candidato della sinistra radicale, Pedro Castillo, dato per sicuro vincente, è attualmente fermo al 47%.

I voti scrutinati attualmente sono quasi la metà del totale, ma mancano i voti delle zone rurali, tendenzialmente a favore della candidata conservatrice e dunque il divario potrebbe aumentare.

Fujimori è stata in carcere con l’accusa di corruzione, successivamente rilasciata, mentre il padre ha governato dieci anni dal 1990 al 2000, ma ora sconta una condanna di 25 anni per corruzione e omicidio. Fujimori ha già dichiarato che se vincerà procederà con la sua scarcerazione.