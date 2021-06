Last of Us II e Ghost of Tsushima in super sconto su Amazon per PS4

Nelle ultime ore sono state messi in offerta su Amazon diversi giochi per PlayStation 4, tra cui anche Last of Us Parte 2 e Ghost of Tsushima, due tra i titoli più popolari e venduti nel 2020. Apprezzati dalla critica, Last of Us Parte 2 ha vinto anche il premio annuale di “Game of the Year”.

In offerta anche il discusso Cyberpunk 2077, dopo le molte patch rilasciate per sistemare i bug iniziali che hanno portato a numerose polemiche. Molti utenti dopo averlo restituito nei giorni successivi al lancio, oggi possono usufruire di uno sconto del 50%.