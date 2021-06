Scuola, al via gli esami di terza media in presenza

Come era stato annunciato, oggi iniziano gli esami di terza media in presenza per le Regioni Emilia-Romagna, Marche, Veneto e Molise, con circa 570 mila studenti che dovranno sostenere l’esame.

Le altre Regioni inizieranno dalla prossima settimana, cioè dopo il 14 giugno, mentre poi solo 1 su 5 dovrà aspettare ulteriormente. L’ultima Regione a iniziare gli esami sarà la Provincia Autonoma di Bolzano.

Ci saranno degli scaglionamenti per evitare di creare degli assembramenti, con una differenza di orario di un’ora tra le diverse classi.

Non ci sarà il classico esame di terza media, ma solo la presentazione di un lavoro svolto dagli studenti e illustrato alla commissione.