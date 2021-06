Coronavirus nel mondo oggi 8 giugno, salgono i casi in Colombia

In Brasile e Colombia c’è un incremento dei casi positivi al coronavirus da diversi giorni, con oltre 30 mila casi in 24 ore. Negli Stati Uniti sono 34 milioni i contagiati, mentre in Brasile quasi 17 milioni, con 474 mila morti.

In Italia sono oltre 126 mila i deceduti da inizio pandemia come da ultimo bollettino, mentre il Regno Unito ha il maggior numero di morti in Europa.