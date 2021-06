Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 9 giugno: oltre 2 mila casi. Salgono i tamponi

I dati di oggi 9 giugno sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’è stato un calo dei tamponi nel weekend, con un recupero nella giornata di ieri. Da questa settimana sono sette le Regioni in zona bianca, dopo la pubblicazione dei dati settimanali da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

Bollettino Protezione Civile 9 giugno

I dati sul Covid-19: