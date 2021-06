Coronavirus nel mondo oggi 9 giugno, salgono i casi in Sud America

Sono in crescita i casi in Brasile e Colombia, con un record di nuovi contagi nelle ultime settimane. Negli Stati Uniti sono 34 milioni i casi positivi, con 613 mila morti da inizio della pandemia. In Regno Unito sono 127 mila le morti, come in Italia da ultimo bollettino.

In Francia sono quasi 6 milioni le persone contagiate da inizio pandemia, con 110 mila morti.