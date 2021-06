AstraZeneca, Cts valuta nuove limitazioni sotto i 50 anni

Il Comitato tecnico-scientifico starebbe valutando nuove limitazioni per il vaccino AstraZeneca, dopo nuovi casi di ricoveri per trombosi rilevati nei giorni scorsi, tra cui quello di una ragazza di 18 anni a Genova.

Secondo quanto è emerso il Cts potrebbe esprimersi nelle prossime ore sull’utilizzo del vaccino per gli under 50. Le Regioni continuano ad organizzare Open Day, con alcune cancellazioni nelle ultime ore, dopo diverse critiche da parte di esperti.

Secondo il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, la limitazione potrebbe non essere presente per gli over 50, considerato che “i rischi superano i benefici”.