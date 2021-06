Coronavirus nel mondo oggi 11 giugno, salgono i casi in Colombia

Sono in aumento i casi positivi in Colombia, con oltre 30 mila contagiati in un giorno. In Sud America i casi positivi sono rimasti con numeri record da diverse settimane.

In Francia sono quasi 6 milioni i casi positivi, con 110 mila morti. In Regno Unito sono 127 mila i morti da inizio pandemia, mentre in Italia sono 126 mila secondo ultimo bollettino.