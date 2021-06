I dati di oggi 13 giugno sul coronavirus in Lombardia sono stati forniti dalla Regione. Dalla prossima settimana la Lombardia passerà in zona bianca, dopo la pubblicazione dei dati sull’indice Rt da parte dell’Istituto Superiore di Sanità di venerdì.

Oggi sono 257 i casi positivi in Lombardia, a fronte di 26 mila tamponi effettuati. Non ci sono nuovi ingressi in terapia intensiva. Qui il bollettino nazionale di oggi 13 giugno.