Il governo va avanti con la campagna vaccinale, dopo la sospensione del vaccino AstraZeneca per gli under 60. Sono in arrivo 55 milioni di dosi tra Pfizer e Moderna entro la fine di settembre, le quali verranno utilizzate anche come richiamo per gli under 60 che hanno ricevuto la prima dose con AstraZeneca.

Si tratta di quasi un milione di persone, che hanno ricevuto AstraZeneca nelle scorse settimane.