Coronavirus Lombardia, tutti i dati di oggi 14 giugno

I dati di oggi 14 giugno in Lombardia sul coronavirus sono stati forniti dalla Regione. Dalla giornata di oggi la Lombardia è passata in zona bianca, dopo la pubblicazione dei dati settimanali da parte dell’Istituto Superiore di Sanità nella giornata di venerdì sull’indice Rt. Oggi è previsto un calo dei tamponi effettuati, come spesso accade nella giornata di lunedì.

I dati di oggi sono in aggiornamento alle ore 18.

Oggi sono 102 i nuovi casi positivi in Lombardia, a fronte di 11 mila tamponi effettuati. Un nuovo ingresso in terapia intensiva. Qui il bollettino nazionale di oggi 14 giugno.