Sudan, scarcerato imprenditore italiano Marco Zennaro

Nella giornata di oggi è stato scarcerato l’imprenditore italiano Marco Zennaro, il quale era in carcere in Sudan da circa due mesi. Secondo quanto è stato riportato sarebbe già ai domiciliari in hotel, come ha riferito la Farnesina. La sua scarcerazione è stata seguita dall’ambasciatore Khartoum, oltre che dal direttore generale Luigi Vignali.

Ora Zennaro dovrà restare in Sudan per affrontare le cause che lo vedono coinvolto. Soddisfazione del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro: “Attendiamo ulteriori sviluppi positivi”.